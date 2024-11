DAX in stabiler Seitwärtslage

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf nunmehr eine neue Spanne zwischen 4,50 und 4,75 Prozent gesenkt. Die Reaktion an den Börsen war jedoch vergleichsweise verhalten, da ohnehin im Vorfeld mit einem solchen Schritt gerechnet wurde.

Der deutsche Leitindex konnte erneut den 50-Tage-Durchschnitt sowie den Support bei rund 19.000 Punkten am Donnerstag für eine kleine Erhöhung nutzen und bis an 19.360 Punkte zulegen. Aus der Schiebephase der letzten Tage zwischen 19.000 und in der Spitze 19.674 Punkten gehen derzeit noch keine klaren Signale hervor, obwohl eine SKS-Formation wie ein Damoklesschwert über dem heimischen Leitbarometer schwebt. Für konsistente Kaufsignale mit Zielen bei 19.800 und darüber sogar 20.035 Punkten muss der DAX mindestens über ein Niveau von 19.635 Punkten zulegen. Entsprechend dieser Entwicklung würde sich im Anschluss ein Long-Investment auf das Barometer anbieten. Wird dagegen die beschriebene SKS-Formation durch einen Kursrutsch unter 18.900 Punkten aktiviert, würden Abschläge auf 18.633 und darunter 18.237 Punkte sowie den dort ansässigen EMA 200 sehr wahrscheinlich werden.