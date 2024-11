Intel nimmt weitere Widerstände

Der erfolgreiche Ausbruch über das Kursniveau von 23,58 US-Dollar hat eine starke Kaufwelle ausgelöst, am Folgetag konnten bereits die Septemberhochs überrannt werden, am Donnerstag schließlich der Widerstandsbereich um 24,60 US-Dollar. Das macht nun eine Rallyefortsetzung sehr wahrscheinlich und bietet sich weiter für ein Long-Engagement bis zu den nächstgrößeren Hürden an. Diese liegen nach aktueller Auswertung bei 26,86 und darüber am EMA 200 auf Tagesbasis bei 28,83 US-Dollar angesiedelt. Bestehende Long-Positionen sollten mit einer Stopp-Anhebung versehen werden. Ins bärische Lager taucht die Intel-Aktie dagegen erst unterhalb von 21,65 US-Dollar ab, Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs um 18,84 US-Dollar wären dann nahezu vorprogrammiert.

Trading-Strategie: