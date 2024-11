Es droht ein neuer Kursrutsch

Unterhalb eines Niveaus von 0,8295 GBP und damit den aktuellen Jahrestiefs würden beim Paar EUR/GBP weitere Abschläge drohen, zunächst auf 0,8282 und darunter schließlich die Märztiefs aus 2022 bei 0,8202 GBP. Eine solche Entwicklung könnte dann entsprechend für den Aufbau von Long-Positionen herhalten. Auf der Oberseite scheint ein dicker Deckel bei 0,84 GBP zu liegen, erst ein Wochenschlusskurs über dem Niveau würde es erlauben, einen neuerlichen Test des laufenden Abwärtstrends um 0,8481 GBP zu vollziehen.

Buy or Goodbye

Fazit

Sobald der Wert EUR/GBP unter die aktuellen Jahrestiefs per Tagesschlusskurs zurückfällt, werden erste vorsichtige Short-Positionen mit einem Ziel an den 2022er-Tiefs bei 0,8202 GBP interessant. Als Zugvehikel könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 45,7 ausgestattete Open End Turbo Short Zertifikat WKN VC2NZV zum Einsatz kommen, die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 60 Prozent. Ziel des Scheins läge rechnerisch am Ende bei 3,55 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 0,8345 GBP nicht unterschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,83 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen, eine engmaschige Beobachtung daher unerlässlich.