BERENBERG stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 41 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lasse Stüben rechnet laut seinem am Freitag vorliegenden Ausblick am 13. November mit soliden Quartalszahlen. Die vom Management erhoffte Erholung im zweiten Halbjahr sei aber so nicht eingetreten. Der Mittelpunkt der Jahreszielspanne werde so schon zur Herausforderung./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 17:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 25,28EUR auf Tradegate (08. November 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stüben

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m