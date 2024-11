BERENBERG stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 160 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hät das Thema Schäden in den USA nun für abgehakt. Dies schrieb er am Donnerstagabend nach der angekündigten Rücklage in Milliardenhöhe. Er hob seine Gewinnschätzung für 2026 an./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 127,3EUR auf Lang & Schwarz (08. November 2024, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m