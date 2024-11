Euro notiert etwas tiefer - Fed und Trump-Wirtschaftspolitik im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat zum Ende einer turbulenten Woche leicht nachgegeben. Zuletzt wurden am Freitagmorgen für die Gemeinschaftswährung 1,0779 US-Dollar bezahlt und damit etwas weniger als am Vorabend. Da war der Kurs nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zunächst ein klein wenig unter Druck geraten, hatte sich dann aber berappelt und wieder um die Marke von 1,08 Dollar geschwankt.

Die Fed hatte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent reduziert. Diese Entscheidung und die folgende Pressekonferenz mit dem Fed-Chef Jerome Powell hätten wenig Neues zutage gebracht, schrieben die Devisen-Experten der Commerzbank am Freitag in einem Marktkommentar. "Dementsprechend reagierte der US-Dollar auch nahezu kaum auf die Ereignisse, was nach der aufregenden Woche sicherlich für viele Marktteilnehmer auch eine angenehme Erholung war."