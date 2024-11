Quartalszahlen konnten positiv überraschen!

Der Aktienkurs von Rheinmetall ist bis dato im Jahr 2024 um rund 80 Prozent gestiegen, was die Aktie nach Siemens Energy zum zweitstärksten Dax-Titel macht. Im Verlauf des Ukraine-Konflikts konnte das Unternehmen auch im dritten Quartal 2024 von der gesteigerten Nachfrage nach Rüstungsgütern profitieren. Das Unternehmen verzeichnet ein Wachstum von beispielloser historischer Dimension. Die Zukunftsaussichten von Rheinmetall bleiben in den nächsten Jahren weiterhin äußerst positiv. Durch den Sieg von Donald Trump bei den Wahlen in den USA und das Ende der Ampel-Koalition in Deutschland ist die kurzfristige Unsicherheit für den Rüstungskonzern gestiegen. Nach Vorlage der Quartalszahlen hat die Privatbank Berenberg ihre Einschätzung für Rheinmetall bestätigt und empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 655 Euro.

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat sich seit der russischen Invasion in die Ukraine um über 400 Prozent nach oben entwickelt. Nach einem starken Kursgewinn, beginnend mit Anfang Oktober 2023 bis Anfang April 2024, hat das Papier eine Seitwärtsrange ausgebildet, die aktuell immer noch intakt erscheint. Die Range wird vom Widerstand bei 571,80 Euro und vom Unterstützungsbereich zwischen 437,10 Euro und 468,00 Euro begrenzt. Naturgemäß reagiert die Aktie auf beginnende Friedensinitiativen mit Kursverlusten. Solange aber Wladimir Putin die Geschicke Russlands lenkt, muss der Westen in Rüstung investieren. Der CEO von Rheinmetall, Armin Papperger, will auch vom größten Rüstungsmarkt USA partizipieren. Das alles führt nach der Offenlegung der Bücher zum dritten Quartal 2024 zur Verteidigung der Unterstützung bei 468,00 Euro und zur Aufwertung des Papiers in zwei Tagen um gut 13 Prozent. Hält das Momentum an, könnte auch der Widerstand auf Höhe des Allzeithochs bei 571,80 Euro überwunden werden. Aus heutiger Sicht müsste sich der Kurs bei einem Rückschlag in der Unterstützungszone zwischen 468,00 Euro und 413,20 Euro wieder stabilisieren.

