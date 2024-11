Redcare auf Hoch seit drei Jahren - Kepler gibt Pessimismus auf

Kampfkater1969 schrieb 05.11.24, 08:22

Meldung von heute Morgen:



Quelle

https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/redcare-pharmacy-starkes-wachstum-im-dritten-quartal-bei-einer-bereinigten-ebitda-marge-von-2-rx-momentum-in-deutschland-mit-einem-umsatzplus-von-ueber-130-weiter-beschleunigt/2160117



Zitate hieraus:

Redcare Pharmacy: Starkes Wachstum im dritten Quartal bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 2%. Rx-Momentum in Deutschland mit einem Umsatzplus von über 130% weiter beschleunigt.



Konzernumsatz wächst im dritten Quartal um 21% auf EUR 575 Mio. und im bisherigen Jahresverlauf um 34% auf EUR 1,7 Mrd.

Non-Rx-Umsatz mit 20% Wachstum auf EUR 383 Mio. in Q3 (Neunmonatszeitraum 20% auf EUR 1,2 Mrd.); Rx-Umsatz mit 23% Wachstum auf EUR 191 Mio. in Q3 (Neunmonatszeitraum von 80% auf EUR 518 Mio.).

In Deutschland belief sich der Rx-Umsatz in Q3 auf EUR 69 Mio. (+81%) und damit auf EUR 157 Mio. im Jahresverlauf. Die dynamische Entwicklung setzte sich in Q4 mit einer Beschleunigung des Wachstums auf über 130% im Oktober fort.

Positive bereinigte EBITDA-Marge von 2% in Q3 und 2,3% im Neunmonatszeitraum.

Auf Kurs zur Erreichung aller Ziele für 2024.