Dax kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA und dem Ende der Ampel-Koalition in Deutschland startet der Dax am Freitag kaum bewegt in den Handel. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten 0,09 Prozent auf 19.345,04 Punkte. Sein Wochenplus beträgt ein halbes Prozent. "Die Hoffnungen liegen nun auf den politischen Neuausrichtungen, die allerdings dies- wie jenseits des Atlantiks noch Zeit brauchen", kommentierte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg um 0,37 Prozent auf 26.627,29 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone startete 0,2 Prozent tiefer in den Handel. An den US-Börsen ging die Kusrally zuletzt dagegen vor allem im Technologiesektor weiter. Die nächste Zinssenkung der US-Notenbank Fed war jedoch kein Kurstreiber. Die Fed erfüllte am Vorabend mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte die Erwartungen.

"Die Einflüsse von Donald Trump auf die Politik der Fed wird man erst im kommenden Jahr spüren", schrieb Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Wie schon in Trumps erster Amtszeit werde die US-Notenbank nicht antizipieren, was politisch kommen könnte, sondern reagieren. Daher dürfte die Fed "eher auf Sicht fahren und einen langsameren Kurs einschlagen", argumentierte Stanzl./niw/jha/