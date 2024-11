Trotz guter Zahlen – Fortinet abgestraft

Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz zwischen 5,86 und 5,91 Milliarden Dollar erwartet. Fortinet verringerte auch die Spanne der Gesamtjahresumsätze auf 6,43 bis 6,53 Milliarden Dollar, verglichen mit einer vorherigen Spanne von 6,4 bis 6,6 Milliarden Dollar.

Das in Sunnyvale, Kalifornien, ansässige Unternehmen Fortinet bietet Cybersicherheitslösungen für Unternehmen, Service Provider und Regierungsbehörden.

Fortinet kündigte außerdem den Ausbau neuer generativer künstlicher Intelligenz-Funktionen in seinem Produktportfolio an.

Das sagt der CEO

„Unsere Investitionen in die schnell wachsenden Märkte Unified SASE und Security Operations haben starke Ergebnisse erzielt, während wir im Bereich Secure Networking weiter Marktanteile gewinnen konnten“, so Ken Xie, CEO und Gründer von Fortinet. „Mit unserer Expertise in der Konvergenz von Networking und Security, einer nachweislichen Erfolgsgeschichte in Sachen Innovation und der nahtlosen Produktintegration in unser FortiOS und FortiASIC sind wir gut aufgestellt, um in unseren drei Kernwachstumsbereichen führend zu sein und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.“

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es sein Aktienrückkaufprogramm um 1 Milliarde US-Dollar aufgestockt hat, so dass nun 2,03 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe zur Verfügung stehen.

Anleger haben Bedenken

Fortinet sieht sich einem starken Wettbewerb durch größere Unternehmen wie Palo Alto Networks ausgesetzt, die eine umfassende Palette von Cybersicherheitslösungen anbieten und das Wachstum kleinerer Cybersicherheitsunternehmen einschränken. Daher senkten die Anleger trotz der guten Zahlen von Fortinet, erstmal die Daumen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion