Dax startet etwas schwächer - BMW und BASF hinten

wolson schrieb gestern 12:44

Lt. der WAZ von Heute ist der Ankauf der Adler-Wohnungen vom Tisch,

da sich am Ende die Skeptiker in der Chefetage durchgesetzt hätten.

Wir werden keines der von Adler angebotenen Portfolios kaufen, so Buch.

Die Qualität der Häuser sei zu schlecht.



Als größte Überraschung darf gewertet werden, das Vonovia wieder nennenswert

ins Neubaugeschäft einsteigen will.

Nach Angaben von Buch sieht Vonovia in Deutschland und Österreich Potenzial für

70.000 Wohnungen, die der Konzern langfristig auf eigenen Grundstücken durch

Nachverdichtung in den Siedlungen und durch Aufstockung bestehender Gebäude

realisieren wolle. Beim Neubau, aber auch bei der Modernisierung will Vonovia

zunehmend auf Fertigmodule aus Holz zurückgreifen. Das Unternehmen hat sich

an dem Anbieter Gropius beteiligt, der in BW eine Fabrik mit 120 Robotern eröffnet hat.

Vom seriellen Bauen erhofft sich Vonovia Kostenvorteile, aber auch mehr Tempo und einen

Beitrag zum Klimaschutz. Um das Ziel zu erreichen, die Baukosten um 20% zu senken, will

der Konzern aber auch auf Tiefgaragen verzichten und Abstriche beim Energiestandard, die die

Bundesregierung mit dem neuen Gebäudetyp E ermöglicht, vornehmen. Rolf Buch warnt aber

vor überzogenen Erwartungen, denn die Baukosten wären immer noch zu hoch.

Aber auch Zukäufe sind weiterhin geplant, denn wir haben die Kompetenz Häuser aus den

50-60er Jahren in die neue Zeit zu versetzen.



Übrigens kritisiert der Mieterbund, angesichts des für das laufende Jahr erwarteten operativen

Gewinns von mehr als 2,6 Milliarden Euro, die Mietenpolitik von Vonovia.