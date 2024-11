Börsenstart Europa - 08.11. - CAC 40 schwach +0,38 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:52) bei 3.399,47 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: freenet +4,68 %, SUESS MicroTec +3,76 %, Nagarro +2,81 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -2,92 %, Bechtle -2,13 %, CompuGroup Medical -1,72 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 4.840,94 PKT und fällt um -0,61 %.

Top-Werte: Iberdrola +1,38 %, ASML Holding +0,86 %, Sanofi +0,66 %

Flop-Werte: Kering -4,13 %, BASF -3,33 %, BMW -3,26 %

Der ATX bewegt sich bei 3.558,59 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: DO & CO +0,71 %, Immofinanz +0,33 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,09 %

Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -3,15 %, Telekom Austria -2,13 %, Lenzing -1,96 %

Der SMI steht aktuell (09:59:51) bei 11.888,79 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Givaudan +0,81 %, Novartis +0,69 %, Sonova Holding +0,64 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -4,04 %, UBS Group -1,30 %, Sika -0,71 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.403,69 PKT und fällt um -0,76 %.

Top-Werte: LEGRAND +0,91 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +0,73 %, Sanofi +0,66 %

Flop-Werte: Kering -4,13 %, Hermes International -2,11 %, L'Oreal -2,05 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:55:11) bei 2.563,10 PKT und fällt um -0,52 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,90 %, ABB 0,00 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,09 %

Flop-Werte: SKF (B) -2,45 %, Volvo Registered (B) -2,39 %, Sandvik -2,27 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:43:47) bei 3.427,00 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +3,26 %, Piraeus Port Authority +1,95 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,13 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -0,91 %, MYTILINEOS -0,68 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,53 %