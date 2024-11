Letzter Monat, um die 15. Gwangju-Biennale zu erleben - sie endet am 1. Dezember 2024

GWANGJU, Südkorea, November 8, 2024 /PRNewswire/ -- Während die 15. Gwangju Biennale in ihren letzten Monat geht, haben die Besucher noch bis zum 1. Dezember 2024 Zeit, eine der ältesten und am meisten gefeierten Kunstveranstaltungen Asiens zu erleben, die Gwangju zu einem weltweiten Ziel für zeitgenössische Kunst gemacht hat.

Die Hauptausstellung, PANSORI: A Soundscape of the 21st Century wird vom künstlerischen Leiter Nicolas Bourriaud kuratiert, einem französischen Theoretiker, der für sein Konzept der „relationalen Ästhetik" bekannt ist. Inspiriert von Pansor - einer traditionellen koreanischen Kunstform, die Geschichten, Musik und stimmlichen Ausdruck im öffentlichen Raum verbindet - zeigt die Ausstellung Werke von 72 Künstlern aus 30 Ländern, die sich mit Themen wie gemeinsamen Räumen, menschlicher Verbundenheit und ökologischen Herausforderungen auseinandersetzen, vom Mikroskopischen bis zum Kosmischen. Die Ausstellung erstreckt sich über die Ausstellungshalle der Gwangju-Biennale und acht Standorte in Yangnim-dong, einem historischen Viertel, das für seinen Gemeinschaftsgeist und sein architektonisches Erbe bekannt ist, und lädt die Besucher auf eine kontemplative Reise durch die drängendsten globalen Probleme unserer Zeit ein

Pavillon der Gwangju-Biennale: Eine Plattform für kulturellen Austausch

Ergänzend zur Hauptausstellung umfasst der Pavillon der Gwangju-Biennale 31 Pavillons, an denen verschiedene kreative Einrichtungen wie Länder, Städte und Institutionen beteiligt sind und die über ganz Gwangju verteilt sind. Der Pavillon der Gwangju-Biennale ist an 22 Orten zu sehen, darunter das National Asian Culture Center und bedeutende Kulturstätten wie das Archiv des 18. Mai. Seit 2018 bietet es eine dynamische Plattform für den internationalen Kulturaustausch und präsentiert ein vielfältiges Angebot an Installationen, Performances und kuratierten Ausstellungen, die den interkulturellen Dialog fördern.

30 Jahre kultureller Einfluss von Gwangju werden gefeiert

Die Gwangju-Biennale wurde 1994 zum Gedenken an die Gwangju-Demokratisierungsbewegung vom 18. Mai und den 50. Jahrestag der Befreiung Koreas gegründet und hat sich zu einer der führenden Kunstbiennalen in Asien entwickelt. Es hat stets den internationalen Kulturaustausch und einen zum Nachdenken anregenden Diskurs über zeitgenössische Kunst gefördert und verkörpert den „Gwangju-Spirit" von Demokratie, Menschenrechten, Gemeinschaft und Frieden. Indem sie westlich geprägte Kunstnarrative in Frage stellt und die kulturelle Vielfalt feiert, hat die Biennale drängende globale Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung aufgegriffen. Die Biennale in Gwangju hat die 1,4-Millionen-Stadt in ein bedeutendes kulturelles Zentrum Asiens verwandelt, das weithin als „Stadt der Kunst, Küche und Kultur" gefeiert wird.

In weniger als einem Monat können die Besucher noch Karten online oder an der Kasse der Gwangju Biennale Exhibition Hall kaufen. Zeitpläne, Kartenverkauf und Einzelheiten zum Programm finden Sie auf der offiziellen Website der Gwangju-Biennale unter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551337/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/letzter-monat-um-die-15-gwangju-biennale-zu-erleben---sie-endet-am-1-dezember-2024-302299329.html