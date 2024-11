Tourismus in Deutschland im September 2024 1,6 % weniger Übernachtungen als im Vorjahresmonat Gästeübernachtungen, September 2024 48,7 Millionen -1,6 % zum September 2023 Im September 2024 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,7 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) …