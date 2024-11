Fed-Chef Powell hat gestern Trump klar gemacht, dass er unkündbar ist (bis zum Ende seiner Amstzeit im Mai 2026) - und Elon Musk twittert über Kanzler Scholz: "Narr". Es geht jetzt also zur Sache! Powell hat sich gestern nicht festlegen wollen, ob die Zinsen im Dezember weiter sinken - gleichzeitig spielte er den Anstieg der Kapitalmarkt-Zinsen herunter und verweigerte jede Aussage über die absehbar inflationären Folgen der Politik von Donald Trump. In Deutschland kommt es heute im Bundestag zur großen Abrechnung - Kanzler Scholz will die Vertrauensfrage weiter erst im Januar stellen und ignoriert dabei, dass Bevölkerung und Wirtschaft das ablehnen. Man kann von Elon Musk halten, was man will: aber seine Aussage über Scholz ("Narr") in einem Tweet bringt die Dinge auf den Punkt!

Hinweise aus Video:

1. Fed-Chef Powell senkt Zinsen und bietet Trump die Stirn

2. Fed sorgt für Feierlaune an der Wall Street: Aktienmärkte steigen

Das Video "Elon Musk über Scholz: "Narr" - Powell zu Trump: Bin unkündbar!" sehen Sie hier..