Deutsche Anleihen Kursgewinne am Vormittag Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,33 Prozent auf 131,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,38 Prozent. Die US-Notenbank hatte am …