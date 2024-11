Umsatz geht zurück, Aktie knallt nach oben

Under Armour startete grün, da das Unternehmen in der Lage war, seine Rentabilität trotz eines 11-prozentigen Umsatzrückgangs und schwächerer Verkäufe in den meisten Segmenten, aufrechtzuerhalten. Daher waren insgesamt die Ergebnisse besser als erwartet. Zudem korrigierte der Sportartikelhersteller seine Gewinnprognose für das erste Quartal 2025 nach oben.

Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Umsätze in Nordamerika um 13 Prozent zurück, gefolgt von einem Rückgang von 11 Prozent in der Region Asien-Pazifik und 4 Prozent in Lateinamerika.