AKTIEN IN FOKUS Chemie-, Rohstoff- und Autowerte wieder bergab wegen China Nach einer Erholung am Vortag haben die Kurse zyklischer europäischer Unternehmen am Freitag wieder unter Konjunktursorgen mit Blick auf China gelitten. Die deutschen Chemiewerte BASF und Lanxess erwischte es mit Abschlägen von 3,2 und 3,6 Prozent …