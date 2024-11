Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

Szymaniak schrieb 18.10.24, 12:21

Börse ist immer das Spiel mit Ungewissheiten (und schon lacht das Phrasenschwein).



Wer Verlässlichkeiten bevorzugt, sollte Fussballwetten auf Real oder City setzen. Nur sind da die Gewinnmargen eben auch in der Höhe von Staatsanleihen sehr guter Bonität. Zum Kursrutsch bei Masterflex unter hohen Volumina haben sicherlich mehrere Faktoren beigetragen: a) Die anhaltende Tristesse deutscher Nebenwerte, einst das Segment mit dem Goldrand. Vermutlich leiden darauf spezialisierte Fonds beonders und müssen laufend Titel abstoßen. b) Die Dominanz von (Tech)ETFs mit ihren algorithmisierten Formen des Handels. Gering kapitalisierte Werte laufen da unter dem Radar. c) Die momentanen Schwierigkeiten der Industrieproduktion in Deutschland, verschärft durch hohe Energiepreise und eine latente Deglobalisierung und Marktabschottung. d) Kleinere Werte kommen bei Portfolioumschichtungen regelmäßig unter die Räder, selbst in guten Börsenzeiten. Diese Momente bieten freilich immer wieder erstklassige Chancen. e) Und schließlich gibt es natürlich noch die Vermutung einer Umsatz- oder Gewinnrevision.

Masterflex ist in den vergangenen fünf Jahren hervorragend durch die Krisenjahre gekommen, alle relevanten Bilanzkennzahlen bestätigen diesen Trend. Das Unternehmen wächst, gerade in der Breite seiner Kundenkontakte. Vom Management gibt es verlässliche Prognosen. Insofern sehe ich den Kursrutsch eher als Chance, denn als Menetekel. Allein, wer weiss ?