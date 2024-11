Das können Bewerber schon jetzt tun, um sich für einen neuen Job in Pole Position zu bringen (FOTO)

München (ots) - Jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland denkt laut der

aktuellen Umfrage der Studie Jobwechsel-Kompass über einen Jobwechsel nach.

Insbesondere die hohe Belastung im Job und das Gefühl, festzustecken, sind der

Grund dafür. Doch oft scheitern Bewerber bereits an unvollständigen oder

veralteten Unterlagen, die ihren potenziellen Arbeitgeber nicht überzeugen.



Die Bewerbungsphase zu Beginn eines neuen Jahres bietet eine riesige Chance:

Unternehmen stellen sich im ersten Quartal meist neu auf und suchen nach neuen

Talenten. Mit der richtigen Struktur und klaren Inhalten können Bewerber ihre

Chancen auf den Traumjob deutlich verbessern. Worauf Bewerber achten sollten,

bevor sie ihre Unterlagen abschicken, erfahren Sie hier.





Die Positionierung als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche BewerbungViele Bewerber verfassen zuerst ihre Bewerbungsunterlagen, anschließend machensie sich auf die Suche nach geeigneten Jobangeboten. Auf diese Weise bleibt ihrerster Eindruck jedoch immer oberflächlich. Was bei dieser Vorgehensweise meistfehlt, ist die Positionierung. Dabei analysieren Bewerber im ersten Schritt,über welche Erfahrungen, Fähigkeiten und Eigenschaften sie verfügen. Danachermitteln sie, in welchen Branchen diese Voraussetzungen ganz besondersgeschätzt werden. Erst dann erfolgt die Erstellung der Bewerbungsunterlagen.Wie wichtig eine solche Vorgehensweise ist, zeigt auch eine Studie des HarvardBusiness Review. Sie deckte auf, dass annähernd die Hälfte allerManagement-Einstellungen schon in den ersten 18 Monaten scheitern. Grund hierfürist eine mangelhafte vorherige Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten,aber auch mit der jeweiligen Unternehmenskultur.Anpassung der Bewerbungsunterlagen auf die PositionierungBei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen sollten die Erkenntnisse aus demvorherigen Schritt einbezogen werden. Ziel ist es, Bewerbungsschreiben so zuformulieren, dass sie sich einerseits aufgrund ihrer Individualität von anderenSchreiben abheben. Andererseits sollten sie sich inhaltlich an den jeweilsgeforderten Kriterien orientieren. Diese Vorgehensweise ist aufwendiger als dieErstellung von Standardunterlagen; gerade so können sich potenzielle Mitarbeiterallerdings von anderen Bewerbern abheben.Themen, die inhaltlich nicht zur Stellenausschreibung passen, sollten aus demBewerbungsschreiben herausgehalten werden. Stattdessen empfiehlt es sich,persönliche Erfolge von früheren Tätigkeiten im Rahmen einer Leistungsbilanzeinzubauen, schließlich sind Unternehmen nicht nur daran interessiert, einenArbeitsplatz zu besetzen, sondern vielmehr möchten sie langfristig erfolgreich