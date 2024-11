China hilft hoch verschuldeten Lokalregierungen

PEKING (dpa-AFX) - Als weitere Maßnahme zur Entlastung der Wirtschaft hat China ein Umschuldungsprogramm für seine Lokalregierung angekündigt. Die Behörden wollen demnach über einen Zeitraum von mehreren Jahren Anleihen im Umfang von zusätzlich zehn Billionen Yuan (rund 1,3 Billionen Euro) ausgeben. Die Lokalregierungen sollen die Mittel nutzen, um ihre "versteckte Schulden" umzuschichten und somit Risiken im Finanzsystem zu reduzieren, wie Finanzminister Lan Fo'an laut chinesischem Staatssender sagte.

In China sind versteckte Verbindlichkeiten ein Problem, da Lokalregierungen in der Vergangenheit häufig indirekt Geld aufgenommen haben, um etwa Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Allerdings brachte die Praxis erhebliche Risiken, da die Schuldenlast oft nicht transparent in den öffentlichen Finanzberichten erschien.