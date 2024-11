Peilen besseres 2025 an - Belebung bei öffentlichen Kunden

Die relevante Frage ist eigentlich immer "wann" ich eine bestimmte Aktie kaufen möchte? Am Top oder genau da, wo sie jetzt steht?Alte Unterstützungen (Rot) hatten leider nicht gehalten, da die Abwärtsdynamik unter gütiger Mithilfe diverser Leerverkäufer einfach zu hoch gewesen ist. Wenn ich als interessierter Anleger also davon ausgehe, dass die Bechtle AG wieder in die Spur kommt, wäre meiner Ansicht nach genau jetzt ein ()günstiger Moment. Vorausgesetzt man hat genügend Geduld. Bechtle hat, wie viele Mittelständische Unternehmen, aktuell eine Delle, die endlich sein wird, da das Segment in dem sie tätig sind, weiterhin wachsen wird. Das Unternehmen ist auch potent genug, um wieder in den Wachstumspfad einschwenken zu können. Wer nicht daran glaubt, bleibt weg, egal für wie günstig er die Aktie hält. Preis und Überzeugung müssen einhergehen, ansonsten macht ein Investment keinen Sinn.