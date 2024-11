Aktie bald dreistellig?

Grundsätzlich wird Gilead Sciences nach erfolgreichem Ausbruch über die Hürde von rund 90,00 US-Dollar nun Aufwärtspotenzial an 103,10 und darüber in einen etwas größeren Widerstandsbereich um 107,98 US-Dollar zugeschrieben und würde sich für ein kurz- bis mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Der deutliche Zugewinn in dieser Woche dürfte jedoch nicht folgenlos bleiben, in einer derart starken Kursrallye wird die Aktie nicht verbleiben können. Potenzielle Rücksetzer und damit mögliche Auffangpunkte für ein Long-Investment sind zwischen 85,97 und 90,00 US-Dollar angesiedelt. Bei tiefere Notierungen würde Gilead Sciences drohen auf 80,00 und darunter 74,12 US-Dollar zurückzufallen.

Gilead Sciences Inc. (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Gilead Sciences hat an Attraktivität durch den Sprung über 90,00 US-Dollar merklich zugenommen und könnte auf mittelfristiger Sicht auf 107,98 US-Dollar weiter zulegen, was das Wertpapier für ein Lang-Investment qualifiziert. Um möglichst stark von diesem Ereignis zu profitieren, könnte als Zugvehikel das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ0X6T zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 50 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,68 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 87,00 US-Dollar aber nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,74 Euro ergeben. Wegen der starken Kursgewinne in dieser Woche würde es sich aber viel mehr auszahlen, die Aktie um 90,00 US-Dollar im Falle eines Pullbacks abzufangen.