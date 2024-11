Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

Friseuse schrieb gestern 07:44

Das ist eine auf Boom angewiesene Hochrisikoveranstaltung, ein robustes Umfeld reicht längst nicht zu brauchbaren Ergebnissen. Der Börsenauftritt scheint nicht wirklich gewollt und lebbar zu sein, mehr ein situativer und vergehender Ausflug.

Aktionäre sitzen hier im Anhänger vom Anhänger im Besenwagen der Veranstaltung, ein gutes Thema und eher führende Produkte kontrastieren mit nicht vermittelbaren Zahlen.

Was auch immer hier der Plan oder die Ahnungslosigkeit ist, es fehlt weiter an einer griffigen Linie mit Boden unter der luftigen Erzählung von der Händlerrettung. Das war wohl der letzte greifbare Schopf, gefragt bleibt eine belastbare Perspektive und die verweigert das Unternehmen hier vorsätzlich.



Wer erbt die brauchbaren Unternehmensteile in vielleicht zwei Jahren?