Best Female Investor, Best Impact Investor und Best Emerging Manager

Frankfurt am Main (ots) -



- Best Female Investor: Juliane Hahn (Signature Ventures)

- Best Impact Investor: Xavier Sarras (4P CAPITAL)

- Best Emerging Manager: Nucleus Capital (Dr. Isabella Fandrych und Maximilian

Schwarz)

- Alle Preise mit 5.000 Euro dotiert



Die Gewinnerinnen und Gewinner des KfW Capital Award 2024 stehen fest: Juliane

Hahn, Founding und Managing Partner bei Signature Ventures, ist "Best Female

Investor 2024", und Xavier Sarras, Founding Partner von 4P CAPITAL, ist "Best

Impact Investor 2024". In diesem Jahr wurde zudem erstmals ein Sonderpreis "Best

Emerging Manager" verliehen - an Nucleus Capital (Dr. Isabella Fandrych und

Maximilian Schwarz). Die Preisträgerin und die Preisträger waren in einem

mehrstufigen Verfahren durch die Jurys ermittelt worden.







Berlin, stellvertretend für die Jurys, durch Dr. Sabine Hepperle, Leiterin der

Abteilung Mittelstandspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und

Klimaschutz, Prof. Heike Hölzner, Professorin für Entrepreneurship und

Mittelstandsmanagement an der HTW Berlin und Co-Vorsitzende encourageventures

e.V., und Dr. Alex von Frankenberg, Geschäftsführer HTGF, sowie durch die

Geschäftsführer von KfW Capital, Dr. Jörg Goschin und Alexander Thees, und

Theresa Bardubitzki, Senior Nachhaltigkeitsmanagerin KfW Capital, den Award in

ihren jeweiligen Kategorien überreicht. Die Preise sind mit jeweils 5.000 Euro

dotiert. KfW Capital vergibt den Award in diesem Jahr zum dritten Mal und, wie

im vergangenen Jahr auch, wird der KfW Award Gründen, der erfolgreiche Start-ups

prämiert, damit um die Investorenseite ergänzt.



"Die zentralen Themen 'Gender' und 'Impact' beschäftigen das VC-Ökosystem nach

wie vor. Mit der Vergabe der Preise des KfW Capital Awards möchten wir

außerordentliches Engagement in diesen Bereichen würdigen und die Relevanz für

'mehr Diversität' und 'mehr Nachhaltigkeit' zur Stärkung des VC-Ökosystems

hervorheben," sagt Dr. Jörg Goschin, der gemeinsam mit Alexander Thees als

Geschäftsführer KfW Capital leitet. "Wir benötigen auch neue, junge Fonds-Teams,

die in den Markt streben und innovativen Start-ups als Finanzierungspartner zur

Seite stehen. Hierin liegt viel Potential zur Weiterentwicklung des

VC-Ökosystems. Deshalb hat die Jury zum ersten Mal aus allen Bewerbungen auch

einen 'Best Emerging Manager' gekürt", sagt Alexander Thees.



Zu den Begründungen:



Die Jury "Best Female Investor" über Juliane Hahn:



Die Juristin Juliane Hahn ist ihr gesamtes Berufsleben im VC-Ökosystem aktiv -

zunächst als Anwältin und Beraterin, später als Tech-Investorin: Sie ist Seite 2 ► Seite 1 von 2



