Verluste - China bereitet Anlegern Sorgen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag nachgegeben. Damit setzte sich das Hin- und Her der vergangenen Tage in einer Woche voller Großereignisse fort. Als Belastung für den Gesamtmarkt erwiesen sich Sorgen rund um den Zustand der Wirtschaft Chinas.

Die US-Zinssenkung am Vorabend und die Gewinne an den US-Märkten lieferten den europäischen Börsen damit keinen neuen Rückenwind - ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer die internationalen Börsen derzeit durchaus differenziert betrachten. "Die europäische Konjunktur bleibt durch strukturelle Probleme in Deutschland und das Risiko neuer US-Zölle belastet", hieß es in einer Markteinschätzung der Fondsgesellschaft DJE. "Das strukturelle Wachstumspotenzial der USA bleibt höher als in Europa, wodurch die US-Region mittelfristig daher weiterhin die besseren Anlagechancen bietet."

Hinzu kamen neue Nachrichten aus China. Als weitere Maßnahme zur Entlastung der Wirtschaft hat das Land ein Umschuldungsprogramm für seine Lokalregierung angekündigt. Investoren an den Börsen war das aber nicht genug. Die Ankündigung wirke mehr wie eine Notmaßnahme als ein massives Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der chinesischen Wirtschaft, merkte Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management an.

Rohstoffwerte fielen deutlich, nachdem die Preise für Rohöl, Kupfer und Eisenerz unter Druck geraten waren. Bei zahlreichen Rohstoffen ist die Nachfrage aus China maßgeblich.

Daneben schwächelten auch andere exportorientierte Branchen wie Autos und Luxus. Letztere reagierten zudem auf neue Zahlen von Richemont . Das Geschäft des Schmuck- und Uhrenkonzerns war im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres ins Stocken geraten. Der Konzerngewinn habe die Erwartungen verfehlt, bemängelten die Analysten der UBS. Richemont gaben darauf um 6,3 Prozent nach. Das Marktschwergewicht LVMH fiel um 3,7 Prozent, während Kering um 6,6 Prozent absackten und damit ihre schwache Entwicklung seit Jahresbeginn fortsetzten.

Besser hielten sich indes defensive Sektoren wie Versorger und Pharma. Unter den Aktien der Fluggesellschaften setzten IAG Akzente. Flüge nach Nordamerika hatten bei der British-Airways-Mutter für ein überraschend gutes drittes Quartal gesorgt. Wegen der hohen Nachfrage hatte der Konzern das Flugangebot ausgebaut und mehr Erlös eingefahren. Die Aktie kletterte um 5,4 Prozent./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,43 % und einem Kurs von 597,2 auf Tradegate (08. November 2024, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -1,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,04 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 301,64 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 674,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 770,00EUR was eine Bandbreite von -6,82 %/+28,12 % bedeutet.