ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

Unternehmen: ORBIS SE

ISIN: DE0005228779



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2024

Empfehlung: Kaufen

seit: 08.11.2024

Kursziel: 9,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner



Spürbare Investitionszurückhaltung im ersten Halbjahr 2024

Auch die ORBIS SE kann sich dem eingetrübten Wirtschaftsumfeld nicht ganz entziehen. In einigen Branchen zeigt sich auf Kundenseite eine deutliche Investitionszurückhaltung. Dies bescherte dem Saarbrücker Unternehmen in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2024 einen leichten Umsatzrückgang. Bedingt durch eine außerplanmäßige Abschreibung wurde das Ergebnis zusätzlich belastet.



Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Digitalisierung der Prozesse bei den Firmen oberste Priorität genießt. Entsprechend werden die Unternehmen auch weiterhin Investitionen zur Erreichung dieser Ziele tätigen müssen, wenn auch mit etwas Zeitverzögerung. Hier hat sich ORBIS bereits frühzeitig als kompetenter Partner positioniert, wovon die Gesellschaft in Zukunft profitieren sollte. Auch der wachsende Fachkräftemangel befeuert das Thema der Digitalisierung zusätzlich.



Das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld wird auch in der zweiten Jahreshälfte schwierig bleiben, so dass sich weitere Verzögerungen bei Projekten ergeben könnten. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für das zukünftige Wachstum der ORBIS SE bleibt zudem die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Dies gelingt häufig auch durch Übernahmen, weshalb wir auch angesichts gut gefüllter Kassen auch in den kommenden Jahren weitere Zukäufe erwarten.

Nach unseren Berechnungen decken die Netto-Cash-Position zum Halbjahresende und die eigenen Anteilsscheine aktuell insgesamt mit einem Wert von 1,38 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie gut 22 Prozent der Marktkapitalisierung der ORBIS SE ab.



In den vergangenen Monaten wies die Notierung nur geringe Schwankungen auf und pendelte um die Marke von 6 Euro. Trotz der derzeit etwas schwierigeren Lage sehen wir mittelfristig weiteres Wachstumspotenzial. Dementsprechend empfehlen wir, die ORBIS-Aktie bei einem aus bewertungstechnischen Gründen auf 9,40 Euro erhöhten Kursziel weiterhin zu "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31243.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orbis Aktie Die Orbis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,90 auf Tradegate (07. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orbis Aktie um -1,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,28 %. Die Marktkapitalisierung von Orbis bezifferte sich zuletzt auf 57,62 Mio.. Orbis zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %. Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von +52,54 %/+52,54 % bedeutet.



