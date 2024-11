Argyle meldet Vereinbarung über den Erwerb von Mineralkonzessionen

Calgary, Alberta--(8. November 2024) / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Steadright Critical Minerals Inc. („Steadright“) eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung“) über den Erwerb (der „Erwerb“) des Siliziumdioxidprojekts Saint Gabriel im Austausch für eine Barzahlung in Höhe von 65.000 $ und die Ausgabe von 300.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Vergütungsaktien“) abgeschlossen hat. Das Projekt besteht aus 23 zusammenhängenden Mineralkonzessionen (die „Konzessionen“) in der Region Bas Saint-Laurent in Québec. Die Vergütungsaktien unterliegen bestimmten Escrow-Beschränkungen, welchen zufolge 100.000 Vergütungsaktien 4 Monate und 1 Tag nach Abschluss des Erwerbs (der „Abschluss“), 100.000 Vergütungsaktien 6 Monate nach Abschluss und die restlichen 100.000 Vergütungsaktien 12 Monate nach Abschluss freigegeben werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Konzessionen Gegenstand einer NSR-Royalty von 2 % (die „Royalty“) sind; die Hälfte der Royalty (1 %) kann für 1.500.000 $ zurückgekauft werden.

Jeff Stevens, CEO von Argyle, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir uns eine zusätzliche Liegenschaft in unmittelbarer Nähe zu unserem Siliziumdioxidprojekt Matapedia in Quebec gesichert haben.“ Er fügt hinzu: „Wir werden in Kürze einen Plan erarbeiten, um ein technisches Team nach Saint Gabriel zu entsenden, um eine erste Explorationsphase einzuleiten.“

John Theobald, Chairman und Direktor von Steadright, erklärt: „Das Board of Directors von Steadright Critical Minerals hat dem Verkauf der Konzessionen Saint Gabriel zugestimmt und freut sich, dass das Expertenteam von Argyle Resources die Explorationsarbeiten auf den Silixiumdioxidkonzessionen fortsetzen wird.“

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) – einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird – eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.