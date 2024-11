Dickes Plus am Freitag Redcare Pharmacy auf dem höchsten Stand seit 3 Jahren Schon länger gilt die Einführung des E-Rezepts als Kurstreiber Nr. 1 für die Aktie der Online-Apotheke. Die Aktie hat sich in den vergangenen 2 Jahren aus ihrem Tief herausgekämpft. Analysten sehen weiteres Potenzial.