Der auf Indien fokussierte Fonds von Marval Capital übertrifft mit einer Netto-Gesamtrendite von 169% über 5 Jahre die globalen Wettbewerber

TORONTO, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Marval Capital Ltd.'s („Marval") Marval Guru Fund (der „Fonds") verkündet stolz den Abschluss von fünf Jahren Performance in diesem Jahr, mit einem verwalteten Vermögen von ca. $400 Millionen („AUM"). Zum ersten Mal teilt der Fonds seine Performance-Rangliste mit allen in Kanada angebotenen institutionellen Fonds und international verfügbaren Indien-Fonds.

In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Fonds in kanadischen Dollar eine jährliche Nettorendite von 21,9 %, was zu einer Gesamtnetto-Rendite von 169 % führte. Eine anfängliche Investition von 100 USD am 30. September 2019 würde bis zum 30. September 2024 auf 269 USD anwachsen. Ein Fonds mit einer durchschnittlichen jährlichen Nettorendite von 10,4 % über 10 Jahre würde eine geringere Nettogesamtrendite erzielen als der Marval Guru Fund in nur fünf Jahren. Die Ergebnisse wurden ohne den Einsatz von Fremdkapital oder Derivaten erzielt.*

PERFORMANCE-RANGLISTEN

Basierend auf 5 Jahren Leistung (30. September 2019 - 30. September 2024)

Fondsdatenbank1 Anzahl der Fonds Marvel Guru-Fonds-Rang Fundata Datenbank für institutionelle Fonds in Kanada2 >3,000 6th Royal Bank of Canada Pooled Fund Umfrage >1,100 3rd Indien Außerhalb Indiens verfügbare Mittel 56 2nd

1 Quellen: Fundlibrary.com (Zugriff im September 2024), RBC Q3 2024 Pooled Fund Survey, Asian Fund Database (verschiedene Berichte, die bis September 2024 gesammelt wurden).

2 In der Fundata Institutional Fund Database of Canada, ohne einen Kryptowährungsfonds mit einem AUM von $8 Millionen.

Fundata Datenbank für institutionelle Fonds in Kanada: Laut Fundata, das alle institutionellen Fonds in Kanada verfolgt, liegt der Marval Guru Fund auf der Grundlage seiner 5-Jahres-Performance an sechster Stelle von mehr als 3.000 Fonds, die alle großen Investmentfirmen und Anlagestrategien des Landes umfassen. Marval ist der Ansicht, dass der Fonds gut positioniert ist, um auch in den nächsten 20 Jahren eine starke Performance zu erzielen. Bemerkenswert ist, dass in den letzten zehn Jahren 93 % der Fonds in der Fundata-Datenbank keine so hohe Gesamtrendite wie die Fünfjahres-Gesamtrendite des Fonds von 169 % erzielt haben.