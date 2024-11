Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont leidet unter Konsumkrise in China

GENF (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont sind ins Stocken geraten. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 gingen vor allem wegen einer deutlich schwächeren Nachfrage in China die Uhrenverkäufe zurück. Besser lief es für das Unternehmen in seiner Schmucksparte. In den Monaten von April bis September sank der Umsatz im Jahresvergleich um ein Prozent auf 10,1 Milliarden Euro, wie die Gruppe mit Luxusuhrenmarken wie Piaget oder IWC sowie Schmuckherstellern wie Cartier oder Van Cleef & Arpels am Freitag in Genf mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte verharrten die Erlöse auf dem Vorjahreswert.

An der Börse kam dies schlecht an. Die Aktie brach am Freitag um 6 Prozent ein und zog die Aktien der Swatch Group und andere Luxuswerte mit nach unten. Analysten hatten vor allem mit Blick auf die Ergebnisse auf ein besseres Abschneiden gehofft.