Super Micro zittert vor drohendem Milliarden-Desaster

Ein Höhepunkt der Woche war die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Das Unternehmen übertraf mit einem Gewinn pro Aktie von 3,52 US-Dollar leicht die Erwartungen der Analysten, die bei 3,48 US-Dollar lagen. Super Micro verfehlte die Umsatzerwartungen für das vergangene Quartal deutlich, mit einem Umsatz von 5,9 bis 6,0 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 6,79 Milliarden US-Dollar.

Super Micro könnte außerdem bis zu 1,725 Milliarden US-Dollar seiner Anleihen frühzeitig zurückzahlen müssen, falls es von der Nasdaq-Börse delistet wird. Diese Sorge wird auch durch die jüngste Kündigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) verstärkt, die ihre Zusammenarbeit aufgrund mangelnder Transparenz und fragwürdiger Corporate-Governance-Regeln aufgekündigt hat.

Ein mögliches Delisting würde nicht nur die Aktienperformance beeinträchtigen, sondern könnte auch zur Rückzahlung der Anleihen führen. CFO David Weigand versucht, die Anleger zu beruhigen und betont, dass Super Micro langfristige Beziehungen zu Banken pflege und keine Bedenken bezüglich der Kapitalbeschaffung habe.

Analysten reagierten auf die Turbulenzen mit deutlichen Anpassungen ihrer Kursziele

Die Analysten haben angesichts der schwierigen Lage von Super Micro Computer ihre Kursziele deutlich gesenkt. Loop Capital bleibt zwar bei einer Kaufempfehlung, reduzierte jedoch das Kursziel drastisch von 100 US-Dollar auf 35 US-Dollar. Barclays hält an seiner neutralen Bewertung fest, passt das Kursziel jedoch von 42 US-Dollar auf 25 US-Dollar an. Auch Goldman Sachs bleibt neutral, senkte das Kursziel jedoch erheblich von 67,50 US-Dollar auf 28 US-Dollar. JPMorgan Chase reagierte am drastischsten, indem es die Aktie von "Neutral" auf "Verkauf" herabstufte und das Kursziel auf 23 US-Dollar senkte.

Alarmstufe Rot bei Super Micro Aktie

Der Aktienkurs von Super Micro fiel diese Woche um 32 Prozent und zeigt seit März einen Rückgang um 81 Prozent, was einem Verlust von etwa 53 Milliarden US-Dollar an Marktwert entspricht.

Die Anlegerstimmung bleibt angespannt, da Bedenken hinsichtlich der Integrität und Zukunft des Unternehmens zunehmen. Super Micro steht vor einer ungewissen Zukunft, während es verzweifelt versucht, die Kontrolle zurückzugewinnen und Vertrauen wiederherzustellen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 24,71EUR auf Tradegate (08. November 2024, 14:49 Uhr) gehandelt.