Die Kommission für Handelserleichterungen veröffentlicht ihren Bericht mit dem Titel ENSURING ECONOMIC GROWTH

Lord Agnew, Vorsitzender der Kommission für Handelserleichterungen (TFC) : „Damit das Vereinigte Königreich florieren kann, müssen wir unsere Handelsprozesse rationalisieren und digitalisieren, um Wachstumsbarrieren zu beseitigen und unsere Position als globale Handelsnation zu stärken."

LONDON, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf einer Veranstaltung im House of Lords am 5. November veröffentlichte die Kommission für Handelserleichterungen ihren detaillierten Bericht und kündigte eine Reihe von Vorschlägen an, die darauf abzielen, das Wirtschaftswachstum des Vereinigten Königreichs durch die Modernisierung und Vereinfachung von Zoll- und Grenzverfahren anzukurbeln. Da die Regierung das Wirtschaftswachstum in den Vordergrund ihrer Agenda stellt, drängt der TFC auf sofortige Maßnahmen zur Erleichterung des Handels, um die britischen Unternehmen zu unterstützen und das Pro-Kopf-BIP zu steigern.