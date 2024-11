Städtereisen, Alleinreisen und AI

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots/PRNewswire) - Omios "NowNext 2024"-Report enthüllt die neuestenTrends und Entscheidungsfaktoren für ReisebuchungenDie globale Reisebuchungsplattform Omio (https://de.omio.com/) hat heute ihrenersten Jahresbericht "NowNext" veröffentlicht, der die Trends enthüllt, die dasReisen im Jahr 2024 und darüber hinaus bestimmen. Unter anderem zeigt sich einAnstieg im Bereich Städtereisen, Alleinreisen und in der Nutzungsbereitschaftvon Künstlicher Intelligenz. Omio beauftragte das renommierte ForschungsinstitutRipple Effect mit einer Omnibus-Umfrage unter Tausenden von europäischen undUS-amerikanischen Reisenden. Die Ergebnisse, ergänzt durch Benutzerdaten,unterstreichen den Anstieg des Reiseverkehrs. Auch zeigt sich, dass neue Treiberdie Buchungsentscheidungen beeinflussen."Bei Omio suchen wir immer nach neuen Wegen, um die Reiseerlebnisse unsererKund:innen zu vereinfachen und zu bereichern" , kommentiert Veronica Diquattro,Omio President B2C Europe. "Wir haben diesen Jahresbericht erstellt, um eintieferes Verständnis dafür zu bekommen, was Buchungsentscheidungen jetzt und bis2025 beeinflusst. Vom Anstieg des Alleinreisens von Männern bis zur Rückkehr vonStädtereisen sehen wir eine dynamische Mischung aus aufkommenden neuen Trendsund der Renaissance von Urlaubsritualen. Wir erleben auch den anhaltendenAufstieg des digitalen Reisenden, dessen zunehmende Abhängigkeit von KI,sozialen Medien und Apps einen Einblick darin gibt, wie sich die Brancheweiterentwickeln muss, um den sich ändernden Verbraucherbedürfnissen gerecht zuwerden."Folgende sechs Trends zeigt der Report:Travel with a Capital C: Abgelegene Nischenorte sind in den letzten Jahren immerbeliebter geworden, doch Städtereisen liegen wieder im Trend: 60 Prozent derReisenden planen im Jahr 2025 Großstädte zu besuchen. Kulturreiche Hauptstädtebelegen den Spitzenplatz der gefragtesten Orte auf der Omio-Plattform im Jahr2024. Doch es sind nicht nur berühmte Wahrzeichen, die Reisende dazu bewegen, indie Stadt zu fahren. Auch Kulinarik, Konzerte und Sportveranstaltungen gehörenzunehmend zu den Hauptgründen, warum Reisende in Scharen in die Großstädteströmen.Lost in Translation: Reisen erweitert unseren Horizont und eröffnet uns einenneuen Blick auf fremde Kulturen, bringt aber auch Herausforderungen mit sich.Als größte Stressquellen nennen Reisende Sprachbarrieren und die Navigation inunbekannten Verkehrsnetzen. Fast ein Drittel (29 Prozent) der Befragten hatProbleme mit dem Transport im Ausland. Im Jahr 2025 werden Reisende sichzunehmend auf Technologie verlassen, um die Komplexität internationaler Reisenzu bewältigen. 44 Prozent geben an, dass sie im Jahr 2025 KI zur Planung und