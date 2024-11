Marco Klein von der Waldbund GmbH zeigt Investoren, wie sie ein sicheres passives Einkommen erzielen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Mit Investitionen in Grundstücke lassen sich bei geringem Aufwandhohe Renditen erzielen - doch dabei kommt es auf das Know-how und die richtigenStrategien an. Um erfahrenen Anlegern und Neueinsteigern ein passives Einkommenaus der Verpachtung und dem Handel mit Grundstücken zu ermöglichen, hat MarcoKlein Ausbildungsprogramme entwickelt, die wesentliche Kenntnisse und praktischeFähigkeiten für Grundstücksinvestitionen vermitteln. Warum sich Grundstücke alsAnlage besser eignen als Wohnimmobilien und wie es gelingt, die Gewinne zuoptimieren, erfahren Sie hier.Wer auf der Suche nach wertstabilen Anlagen ist, um seinen Vermögensaufbau zubeschleunigen oder das Portfolio zu diversifizieren, spielt meist mit demGedanken, in Wohnimmobilien zu investieren. Das böse Erwachen kommt dannallerdings nach dem Kauf, denn der Verwaltungsaufwand ist viel größer alsgedacht und die Vermietung bringt häufig eine Menge Ärger mit sich. "Die Anlegerbedenken in der Regel nicht, dass eine Wohnimmobilie regelmäßige Pflege undInstandhaltung erfordert, wobei unerwartete Reparaturen zusätzliche Kostenverursachen können", sagt Marco Klein, Gründer und Geschäftsführer der WaldbundGmbH. "Zudem besteht ein Risiko für Leerstand und Mietausfälle - ganz zuschweigen davon, dass die Vorstellung, auf Mietnomaden hereinzufallen, denAnleger oft schlecht schlafen lässt. Dazu kommt noch, dass Wohnimmobilien eineerhebliche Anfangsinvestition erfordern, die meist durch Kredite abgedecktwerden muss. Mit schnellen Erträgen ist daher kaum zu rechnen.""Eine Investition in Grundstücke ist eine sinnvolle Alternative, denn sie sinddeutlich günstiger zu erwerben, wobei das Kapital durch die Verpachtung schnellwieder hereinkommt", fügt der Experte hinzu. "Der Investor hat letztlich genaudas, was er wollte: Eine wertstabile Anlage, die ihm keine Arbeit macht unddabei ordentliche Renditen einfährt." Als erfahrener Grundstücksinvestor bietetMarco Klein mit der Waldbund GmbH verschiedene Ausbildungsprogramme an, dieAnleger bei der Suche nach geeigneten Grundstücken unterstützen und ihren Kauf,ihre Nutzungsoptimierung und den Handel mit ihnen erleichtern. Dazu hat er einTeam von Spezialisten um sich versammelt, das sämtliche Bereiche rund um dieGrundstücksentwicklung abdeckt und den Teilnehmern Strategien vermittelt, mitdenen sie sich langfristig ein passives Einkommen sichern können. Marco Kleinist seit 16 Jahren als Investor aktiv und hat derzeit über einhundertGrundstücke in seinem Besitz. Mit der Waldbund GmbH möchte er die finanzielleUnabhängigkeit durch sichere Anlagemöglichkeiten fördern und eine Gemeinschaftvon Investoren schaffen, die voneinander lernen, um gemeinsam zu wachsen.