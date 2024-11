Sony-Gewinnsprung durchs Gaming – Aktie knallt rauf

In Zahlen: Der Bruttogewinn stieg verlichen zum Vorjahresquartal von 263 Milliarden Yen (1,6 Milliarden Euro) auf 455,1 Milliarden Yen (2,76 Millarden Euro).

Sony erklärte am Freitag, dass sein Betriebsgewinn im abgelaufenem Quartal um 73 Prozent gestiegen ist, wobei starke Verkäufe im Gaming- und Netzwerkgeschäft die Schwäche des Filmgeschäfts ausgleichen konnten.

Neben einem Anstieg der Software-Verkäufe von Drittanbietern hob Sony-Präsident Hiroki Totoki die verbesserte Rentabilität im Hardware-Geschäft für Spiele hervor.

"Wir sehen weiterhin eine sanfte Verschiebung (unter den Verbrauchern) zu PS5 von PS4, was auch zu höheren Software-Verkäufen führt", sagte Totoki in seinem Ergebnis-Briefing.

Sony erwirtschaftet mehr als ein Drittel seiner Einnahmen im Bereich Gaming- und Netzwerkdienste, wo sich der Umsatz im abgelaufenen Quartal auf 138,8 Milliarden Yen fast verdreifachte.

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren.

Das Unternehmen hob die Jahresprognose für den Spielesektor von 320 Milliarden Yen auf 355 Milliarden Yen an, was zu einer leichten Aufwärtskorrektur der Jahresumsatzprognose des Konzerns auf 12,71 Billionen Yen führte.

Obwohl der Absatz von Sonys PlayStation 5 im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 um 22 Prozent auf 3,8 Millionen Stück zurückgegangen ist, hält das Unternehmen an seiner Absatzprognose von 18 Millionen Stück für dieses Geschäftsjahr fest.

Die Branche hat mit den steigenden Kosten für die Entwicklung von Spielen zu kämpfen. Sony hat letzten Monat angekündigt, zwei PlayStation-Entwickler-Studios zu schließen, darunter den "Concord"-Entwickler Firework Studios, der das Spiel erst im August auf den Markt gebracht hatte.

Sonys Filmsektor erwirtschaftete in diesem Quartal einen Gewinn von 185 Milliarden Yen, gegenüber 294 Milliarden Yen im Vorjahr, was auf die verzögerte Veröffentlichung von Filmen nach den Streiks in Hollywood im Jahr 2023 zurückgeführt wird.

Die Anlager honorieren am Freitag die Top-Zahlen und schicken die Aktie zweistellig nach oben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Sony Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,64 % und einem Kurs von 18,85EUR auf Tradegate (08. November 2024, 16:38 Uhr) gehandelt.