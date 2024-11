Medigene präsentiert auf der Cell 2024 innovativen Einsatz optimaler T-Zell-Rezeptoren in TCR-gesteuerten Therapien

- Mitglieder des Medigene-Managements als Fachreferenten, Prof. Dolores Schendel, Chief Scientific Officer, und Dr. Kirsty Crame, Vice President, Clinical Strategy & Development

- Präsentationen und Seminare stellten Medigenes firmeneigene End-to-End-Plattform zur Generierung einzigartiger T-Zell-Rezeptoren für die Anwendung in verschiedenen Modalitäten und einen Überblick über das führende TCR-T-Therapieprogramm MDG1015 in den Mittelpunkt

Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, stellte die jüngsten Fortschritte seiner firmeneigenen End-to-End-Plattform zur Entwicklung optimale sicherer, sensitiver und spezifischer (3S) T-Zell-Rezeptoren vor, die in verschiedenen Modalitäten eingesetzt werden können, darunter Therapien mit T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zellen (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engagers (TCR-TCEs) und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen (TCR-NK) auf der Cell 2024 Conference von Oxford Global, die vom 6. bis 8. November 2024 in London, Großbritannien, stattfand.

Es wurden unter anderem folgende Daten präsentiert und diskutiert:

1. Dr. Kirsty Crame nahm an der Podiumsdiskussion "Exploring Autologous vs. Allogeneic Therapies" teil, in der klinische Erkenntnisse, die Berücksichtigung von Patienten, immunologische Schlüsselfaktoren und Herausforderungen bei der Produktion im Zusammenhang mit den einzelnen Therapieansätzen erörtert wurden.

2. Dr. Kirsty Crame hielt eine Keynote-Rede mit dem Titel "Making the Ordinary Extraordinary: MDG1015 A Clinic Ready 3rd Generation TCR-T Therapy", in der sie einen umfassenden Überblick über MDG1015 gab. MDG1015 ist eine neuartige, T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapie (TCR-T) der dritten Generation, die auf NY-ESO-1/LAGE-1a abzielt, ein anerkanntes und validiertes Krebs-Hoden-Antigen, das in mehreren Tumorarten exprimiert wird. MDG1015 erhielt im dritten Quartal 2024 die IND-Freigabe und ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen.

