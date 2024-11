Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 31-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

Spezialreports

Aktie der Woche

Aurania Resources vermutet große, hochgradige Nickellagerstätte auf Korsika und erhält Studie zu Abbaumöglichkeiten

Aurania Resources berichtete vor kurzer Zeit, dass Jean-Paul Pallier, P. Geo., VP Exploration von Aurania, und Stefan Ansermet, geologischer Berater von Aurania, eine erste Probenentnahme am Meeresboden vor den Stränden von Nonza und Albo, Cap Corse, durchgeführt haben. Diese ersten Proben deuten darauf, dass das Nickelpotenzial nicht nur auf den Strand beschränkt ist, sondern sich auch weit vor der Küste erstreckt. Mit einem Hochleistungs-Seltenerdmagneten, der auf den Meeresboden abgesenkt wurde, wurden sehr große Mengen an schwarzem Sand bis zu 600 Meter vor dem Strand Nonza und bis zu 300 Meter vor dem Strand Albo gesammelt. Es wird angenommen, dass der schwarze Sand aus Awaruit (Ni3Fe) und Magnetit (Fe3O4) besteht, und eine vorläufige Analyse eines Konzentrats aus schwarzem Strandsand bei Nonza lieferte 40,1 % Nickel.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass IHC Mining Advisory Services von IHC Mining B.V. vom Unternehmen beauftragt wurde, eine konzeptionelle Desktop-Studie zu erstellen, die eine potenzielle Abbau- und Gewinnungsmethode für die schwarzen Strandsande von Albo-Nonza auf Korsika identifiziert, gefolgt von einer potenziellen Verarbeitungslösung für die Gewinnung der Schwermineralien im Strandsand.

News: Auranias Beprobung des Meeresbodens deutet auf ein größeres Nickelvorkommen auf Korsika hin

News: Aurania erhält Korsika-Studie von IHC Mining B.V. aus Holland

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielten mehrere Werte eine Kaufempfehlung:

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Endeavour Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 7,25 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Endeavour Silver und Kursziel 7,25 USD

Des Weiteren hat H.C. Wainwright & Co. einen Research-Report zu GoldRoyalty veröffentlicht. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,50 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für GoldRoyalty und Kursziel 5,50 USD

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Canada Nickel mit Update zu aktuellen Bohrprogrammen und neuem ESG-Bericht

Canada Nickel gab vor wenigen Tagen die Ergebnisse seiner laufenden Explorationsprogramme bei Reid, Mann und Reaume bekannt, da mehrere regionale Grundstücke in ein erstes Ressourcenstadium überführt werden. Erfolgreiche Infill-Bohrungen wurden bei Reid fortgesetzt, einschließlich insgesamt 643 Meter mit 0,26 % Nickel. Eine erste Ressource wird vor Ende 2024 erwartet. Erste Ergebnisse der 2024 durchgeführten Bohrungen bei Mann West lieferten hervorragende Resultate, einschließlich 330 Meter mit 0,26% Nickel, einschließlich insgesamt 24,5 Meter mit 0,35% Nickel; erste Ressourcenschätzung wird für Q1 2025 erwartet. Mehrere Goldabschnitte wurden in den Bohrungen von Mann North verzeichnet, einschließlich 4,5 Meter mit 2,36 g/t Gold innerhalb von 45 Metern mit 0,45 g/t Gold. Das regionale Explorationsprogramm 2024 des Unternehmens verläuft nach wie vor planmäßig, wobei auf 14 Grundstücken, die alle innerhalb von 100 Kilometern von Timmins (Ontario) liegen, über 100.000 Meter an Bohrungen durchgeführt wurden.

Zusätzlich gab Canada Nickel bekannt, dass es auf seiner Liegenschaft Bannockburn, 65 Kilometer südlich von Timmins, Ontario, einen bedeutenden Abschnitt mit Massivsulfid durchteuft hat.

Weiterhin veröffentlichte das Unternehmen kürzlich seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für das Jahr 2023.

News: Canada Nickel gibt aktuelle Informationen zum regionalen Explorationsprogramm bekannt

News: Canada Nickel durchteuft Massivsulfid auf dem Projekt Bannockburn

News: Canada Nickel veröffentlicht ESG-Bericht 2023

Collective Mining nimmt über 46 Millionen Dollar ein

Collective Mining gab kürzlich den Abschluss seines erweiterten öffentlichen Kaufangebots von 8.050.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 5,00 CA$ pro Aktie bekannt, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt 40.250.000 CA$ erzielt wurde, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Underwriter. Gleichzeitig mit dem Abschluss des öffentlichen Angebots schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.226.235 Aktien zum Emissionspreis mit einem strategischen Investor des Unternehmens für einen Bruttoerlös von insgesamt 6.131.175 CA$ ab. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung zur Finanzierung der laufenden Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung des Projekts Guayabales, zur Verfolgung anderer Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

News: Collective Mining gibt den Abschluss der Finanzierungen mit einem Bruttoerlös von 46,35 Millionen C$ bekannt

Cosa Resources stößt auf hochgradige Radioaktivität

Cosa Resources konnte jüngst bekanntgeben, dass es im letzten Bohrloch des Herbstbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Ursa im Athabasca-Becken in Saskatchewan mehrere Abschnitte mit anomaler Radioaktivität im Grundgestein durchschnitten hat. Das Unternehmen stieß auf mehrere Zonen mit Radioaktivität im Grundgestein von mehr als 1.000 Zählungen pro Sekunde (Gesamtzählungen, RS-125 Handspektrometer) und eine bedeutende Sandsteinalteration sowie stark graphithaltige Grundgebirgsabschnitte, die neigungsabwärts der Alteration und der anomalen Urangeochemie im Sandstein zerbrochen sind.

News: Cosa Resources stößt auf Radioaktivität im Grundgestein auf dem zu 100 % im Besitz befindlichen Ursa-Projekt, Athabasca-Becken, Saskatchewan

Endeavour Silver mit soliden Quartalszahlen

Endeavour Silver gab vor wenigen Tagen seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate bis 30. September 2024 bekannt. Die Produktion ging im August und September aufgrund eines Lagerzapfenausfalls der primären Kugelmühle in der Mine Guanaceví zurück. Im dritten Quartal 2024 lag die Produktion bei 874.717 Unzen Silber und 9.290 Unzen Gold. Es wurden 53,4 Mio. US$ aus dem Verkauf von 1.017.392 Unzen Silber und 9.412 Unzen Gold zu durchschnittlichen realisierten Preisen von 29,63 US$ pro Unze Silber und 2.528 US$ pro Unze Gold, generiert. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen eine Verbuchung eines bereinigten Gewinns von 1,6 Mio. US$ bzw. eines Gewinns von 0,01 US$ pro Aktie nach Ausschluss von Verlusten aus Derivatkontrakten, marktnahe Bewertung von aufgeschobenen Aktieneinheiten, nicht realisierten Wechselkursen und Investitionsverlusten.

News: Endeavour Silver gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2024 bekannt und hält heute eine Telefonkonferenz um 10 Uhr PDT (13 Uhr EDT) ab

Gold Royalty berichtet über Rekordzahlen

Gold Royalty gab vor wenigen Tagen die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 bekannt. Demnach verzeichnete das Unternehmen eine 160%ige Steigerung der Einnahmen und 90%ige Steigerung der Gesamteinnahmen, Erlöse aus Grundstücksverträgen und Zinsen im dritten Quartal 2024 gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen die zweite vierteljährliche Lizenzgebührenzahlung in Folge aus der Goldmine Côté und profitierte weiterhin von seinen bestehenden Cashflow-Lizenzgebühren auf dem Projekt Borborema und den Minen Canadian Malartic, Cozamin und Borden. Das Modell des Unternehmens zur Generierung von Lizenzgebühren brachte im Quartal 0,4 Millionen US$ an Erlösen aus Landverträgen ein. Der Nettogewinn pro Aktie und der bereinigte Nettogewinn pro Aktie im dritten Quartal 2024 betrugen 0,02 US$ bzw. 0,03 US$, verglichen mit einem Nettoverlust pro Aktie und einem bereinigten Nettoverlust pro Aktie im dritten Quartal 2023 von 0,01 US$ bzw. 0,01 US$. Das Unternehmen ist damit weiterhin auf dem besten Weg, seine Jahresprognose von 6.500 bis 7.000 GEOs für das Jahr 2024 zu erreichen, was ungefähr 13 bis 14 Millionen US$ an prognostizierten Gesamteinnahmen, Erlösen aus Grundstücksverträgen und Zinsen entspricht, da es davon ausgeht, dass die Mine Vares und die Goldmine Côté bis Ende des Jahres ihre volle Kapazität erreichen werden und die Rohstoffpreise gut sind.

News: Gold Royalty berichtet über die Ergebnisse des dritten Quartals 2024; Rekordumsatz in den ersten neun Monaten 2024

Miata Metals gibt Einzelheiten zu Bohrkampagne bekannt

Miata Metals gab kürzlich Einzelheiten zu seinem ersten Bohrprogramm bekannt, das sich auf hochrangige Ziele auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Sela Creek in Surinam konzentriert. Das technische Team von Miata hat ein geologisches Modell entwickelt, das alle verfügbaren Daten enthält und die Grundlage für das bevorstehende 5.000 Meter lange Phase-1-Diamantbohrprogramm des Unternehmens bildet.

News: Miata Metals hebt erste Bohrziele auf dem Goldprojekt Sela Creek, Surinam, hervor

Sibanye-Stillwater vermeldet gute Quartalsergebnisse

Sibanye-Stillwater legte vor wenigen Tagen einen aktuellen Geschäftsbericht für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Quartal vor. Demnach verzeichnete das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von R3,3 Mrd. (184 Mio. US$), 9 % mehr als im Vorjahr. Die US-PGM-Betriebe werden voraussichtlich von der geänderten Section 45X des IRA mit geschätzten 140 Mio. US$ für 2023 und 100 Mio. US$ für 2024 profitieren. Das Goldgeschäft in Südafrika erzielte einen 292%igen Anstieg des bereinigten EBITDA auf R1,35 Mrd. (US$ 75 Mio.) durch einen 24% höheren Rand-Goldpreis. Die südafrikanische PGM-4E-Produktion stieg um 5% bei stabilen Kosten, was zu einem positiven bereinigten EBITDA von R1,6 Mrd. (88 Mio. US$) führte. Die Zinkproduktion im Century-Betrieb wurde um 9 % erhöht und Kosten gut verwaltet, was zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 966 % auf 31 Mio. US$ (R565 Mio.) führte.

News: Operating Update für das Quartal zum 30. September 2024

Vizsla Silver erhält Genehmigung für Listing an der TSX

Vizsla Silver teilte jüngst mit, dass das Unternehmen die bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange erhalten hat und seine Stammaktien an der Toronto Stock Exchange notieren wird. Nach Erhalt der endgültigen TSX-Genehmigung werden die Stammaktien von der TSXV gestrichen und an der TSX unter dem Symbol "VZLA" gehandelt. Die Stammaktien werden weiterhin an der NYSE American unter dem Symbol "VZLA" gehandelt.

News: Vizsla Silver erhält bedingte Genehmigung für den Börsengang an der Toronto Stock Exchange und gibt aktuelle Unternehmensinformationen bekannt

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

