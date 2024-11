IG Metall kündigt neue Warnstreiks in Niedersachsen an

HANNOVER (dpa-AFX) - Vor der möglicherweise entscheidenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie am Montag in Hamburg macht die IG Metall auch in Niedersachsen noch einmal Druck. Für Montag kündigte die Gewerkschaft weitere große Warnstreiks unter anderem in Hannover, Salzgitter und Hildesheim an. Der seit knapp zwei Wochen laufende Ausstand werde damit fortgesetzt und der Druck nochmals erhöht. "Es braucht nun endlich mehr Substanz am Verhandlungstisch", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern wollen beide Seiten am Montag versuchen, in Hamburg einen Tarifabschluss zu erreichen, der dann auch in anderen Tarifbezirken übernommen werden kann. Verhandelt wird dann gemeinsam für die Tarifbezirke Küste, der auch den Norden Niedersachsens umfasst, und Bayern. Ein Abschluss könnte Signalwirkung für die übrigen Regionen haben. Für den Tarifbezirk Niedersachsen, der den Süden des Bundeslandes umfasst, gibt es noch keinen neuen Verhandlungstermin.