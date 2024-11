Grüne Aktien als Wachstumsmotor?

In den letzten Jahren ist Nachhaltigkeit in Gesellschaft und Finanzwelt deutlich in den Vordergrund gerückt. Unternehmen und Investoren setzen verstärkt auf umweltfreundliche und sozial verantwortliche Projekte, was den Weg für Sustainable Finance und besonders für Green Bonds geebnet hat. Die Integration von Environmental, Social und Governance (ESG)-Kriterien prägt die Entwicklung neuer Finanzprodukte, insbesondere der ESG-Fonds.

Grüne Investments boomen: Warum ESG-Fonds die Zukunft des Anlegens prägen