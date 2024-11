sdm: 2024 robuste Entwicklung erwartet

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) auf Pro-forma-Basis durch anorganische Wachstumseffekte eine dynamische Umsatz- und operative Ergebnisentwicklung erzielt. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.



Nach Analystenaussage habe die sdm-Gruppe auf konsolidierter Pro-forma-Ebene im Geschäftsjahr 2023 einen geschätzten Konzernumsatz von 45,64 Mio. Euro (inklusive eines Sonderauftrags mit einem von GBC geschätzten Auftragsvolumen von ca. 9,00 Mio. Euro) erzielt. Dies entspreche nahezu einer Verdreifachung der Umsätze gegenüber dem Vorjahr (GJ 2022: 16,77 Mio. Euro). In Bezug auf die Ertragslage sei das Pro-forma-EBITDA auf 2,24 Mio. Euro (GJ 20222: 1,21 Mio. Euro) geklettert. Für das Geschäftsjahr 2024 rechne das sdm-Management mit einem Umsatz von mehr als 35,0 Mio. Euro und einem EBITDA von 1,50 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der aktuellen Unternehmensperformance und dem Unternehmensausblick habe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 und das Folgejahr 2025 vorsichtig nach unten angepasst. Vor diesem Hintergrund senken die Analysten das Kursziel auf 5,40 Euro (zuvor: 6,90 Euro), vergeben aber unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.11.2024, 16:35 Uhr)



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.11.2024 um 09:55 Uhr fertiggestellt und erstmals am 07.11.2024 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31217.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die sdm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 1,480EUR auf Xetra (08. November 2024, 16:02 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Marcel Goldmann

Kursziel: 5,40 EUR