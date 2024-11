Small-Cap-Perle Alzchem: Das ist absolute Spitze!

Der bayerische Spezialchemiekonzern Alzchem hatte bereits vor den jüngsten Quartalszahlen eine starke Börsenbilanz 2024 vorzuweisen. Seit Anfang des Jahres hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, Anleger freuen sich über ein Plus von insgesamt 106 Prozent. Im Kleinwerteindex SDAX ist das absolute Sptize.

Der Nettogewinn stieg um fast zwei Drittel auf 39,1 Millionen Euro, während der Umsatz durch starke Nachfrage nach Spezialchemikalien um 4,4 Prozent auf 415 Millionen Euro kletterte. Für das Gesamtjahr 2024 peilt Alzchem einen Umsatz von rund 570 Millionen Euro an, mit einem Ebitda von über 100 Millionen Euro und einer leicht höheren Marge als erwartet.

Besonders stark zeigte sich das Segment Spezialchemikalien, das durch die hohe Nachfrage nach Guanidinsalzen, insbesondere Nitroguanidin, profitierte. Auch die Nachfrage nach Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel wuchs weiter. Die Marke Creamino für Tierernährung verzeichnete ebenfalls ein beeindruckendes Volumenwachstum, trotz eines schwierigen Preisumfelds.

Das Segment Basischemikalien und Zwischenprodukte hingegen kämpfte mit rückläufigen Preisen und Volumina, was auf sinkende Rohstoff- und Energiekosten zurückzuführen war, die durch Preisanpassungsklauseln weitergegeben wurden. Der Bereich Sonstiges & Holding verzeichnete leicht höhere Umsätze, da gestiegene Kosten an die Kunden des Chemieparks weitergereicht wurden.

Der Free Cashflow fiel mit -2,7 Millionen Euro negativ aus, verglichen mit -0,8 Millionen Euro im Vorjahr, was auf eine deutliche Erhöhung der Investitionsausgaben zurückzuführen ist. Alzchem bestätigte seine Jahresprognose größtenteils und erwartet nun Umsätze am unteren Ende der Spanne von 570 Millionen Euro, hob jedoch die erwartete EBITDA-Marge auf über 17,5 Prozent an.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

