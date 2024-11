PRESSEERKLÄRUNG zu Dr. Mario Tobias / Staatsanwaltschaft Potsdam verneint Anfangsverdacht und leitet kein Ermittlungsverfahren gegen Dr. Mario Tobias ein / Rechtliche Schritte gegen IHK Potsdam

Berlin (ots) - Aus gegebenem Anlass weise ich als Rechtsanwalt für meinen

Mandanten, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Messe Berlin Dr. Mario

Tobias, auf Folgendes hin:



In den Medien wird seit gestern über angebliche schwerwiegende Vorwürfe gegen

meinen Mandanten berichtet. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat mit Verfügung vom

heutigen Tage entschieden, von der Aufnahme von Ermittlungen gegen meinen

Mandanten schon mangels Anfangsverdachts abzusehen. Die Staatsanwaltschaft hat

damit eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass es keinerlei Anhaltspunkte für eine

Straftat meines Mandanten gibt. Die haltlosen Vorwürfe sind damit durch die

zuständige Behörde eindeutig entkräftet worden.





Derselbe Sachverhalt war durch die ehemalige Arbeitgeberin meines Mandanten, dieIndustrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam, in diesem Jahr schon einmal bei derStaatsanwaltschaft Potsdam zur strafrechtlichen Überprüfung gestellt worden.Sowohl die Staatsanwaltschaft Potsdam, als auch die GeneralstaatsanwaltschaftBrandenburg hatten im Zuge dessen schon einmal jeglichen Anfangsverdachtverneint und von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen. Umsounverständlicher ist es, dass mein Mandant wegen desselben Sachverhalts erneutund wider besseres Wissen angezeigt wurde. Die Staatsanwaltschaft Potsdam istdem am heutigen Tage erneut mit der eindeutigen Entscheidung, keinErmittlungsverfahren einzuleiten, begegnet.Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft zeigt, dass die schwerwiegendenVorverurteilungen meines Mandanten in den Medien keinerlei Grundlage hatten. Vordiesem Hintergrund gehe ich für meinen Mandanten mit allen rechtlichen Mittelngegen die massive Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte vor.Mein Mandant wird sich zudem auch gegen die schwere Rufschädigung seiner Persondurch die Verantwortlichen der IHK Potsdam rechtlich zur Wehr setzen. Wir sindinsofern u.a. beauftragt, Strafanzeige zu erstatten, damit die falschenAnschuldigungen durch die zuständigen Ermittlungsbehörden beurteilt und verfolgtwerden können.Pressekontakt:Rechtsanwalt Nicolas Jim NadolnyKontaktdaten:Rechtsanwalt Nicolas Jim NadolnySchertz Bergmann Rechtsanwälte PartG mbBKurfürstendamm 53, 10707 BerlinE-Mail: mailto:nn@schertz-bergmann.deTel.: 030 / 88 00 15 - 0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62754/5904800OTS: Schertz Bergmann Rechtsanwälte