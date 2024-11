Dragonfly Therapeutics präsentiert auf der Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) präklinische Daten zu DF6215, seinem IL-2R-alpha-aktiven Agonisten im klinischen Stadium, und zu DF9001, seinem EGFR-gerichteten TriNKET

BOSTON, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Immuntherapien entwickelt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Jahreskonferenz der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), Posterpräsentationen halten wird, in denen präklinische Daten zur Unterstützung von zwei klinischen Wirkstoffen, DF6215, seinem gentechnisch veränderten IL-2-Zytokin, und DF9001, seinem EGFR-gerichteten TriNKET, für die Behandlung fortgeschrittener solider Tumore, vorgestellt werden.

Die Daten zeigen, dass Dragonfly's DF6215 IL-2-Zytokin in vivo einen größeren therapeutischen Nutzen bringt als nicht-alpha IL-2, ohne Anzeichen von Kapillarlecksyndrom oder Zytokinfreisetzungssyndrom. Darüber hinaus wirkt DF6215 in Kombination mit einer PD-1-Blockade-Krebstherapie im „kalten" B16F10-Melanomtumormodell, ohne die Toxizität zu erhöhen. „DF6215 ist ein differenziertes IL-2, das speziell darauf abgestimmt ist, Anti-Tumor-CD8-T-Zellen und NK-Zellen wirksam zu stimulieren, ohne eine kontraproduktive Treg-Expansion oder VLS zu verursachen", sagte Ann Cheung, Chief Scientific Officer von Dragonfly Therapeutics.

Dragonflys DF9001 EGFR-Targeting TriNKET entfaltet seine Wirksamkeit sowohl durch Hemmung des EGFR-Signals als auch durch immunvermittelte Mechanismen. Die Daten zeigen eine überlegene Antitumoraktivität durch EGFR-Signalhemmung im Vergleich zu Cetuximab in einem Xenograft-Mausmodell und dass DF9001 über Immuneffektorzellen eine starke In-vivo-Wirksamkeit induziert, selbst in Krebsmodellen, die nicht von der EGFR-Signalübertragung abhängen. DF9001 wurde in einer 4-wöchigen GLP-Studie an Cynomolgus-Affen in einer Dosierung von ≤50 mg/kg/Woche gut vertragen. „DF9001 ist das einzige EGFR-zielgerichtete Mittel, das sowohl angeborene als auch adaptive Immunfaktoren einbezieht", bemerkte Cheung, „und das mit einem günstigen Sicherheitsprofil."