PAN GLOBAL SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG IN HÖHE VON 7,2 MILLIONEN DOLLAR AB /NICHT ZUR VERBREITUNG, FREIGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE/ TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FRA: 2EU VANCOUVER, BC, 8. November 2024 /PRNewswire/ - Pan Global Resources …