Verantwortung und Ethik in der Patientenversorgung (FOTO)

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) - Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt hat einEthik-Komitee gegründet, das als wichtige Instanz in der ethischenEntscheidungsfindung dient. In zunehmend schwierigen Situationen, in denenethische Fragen aufkommen, soll das Komitee den Behandelnden und Pflegendenberatend zur Seite stehen, um sowohl die medizinische Versorgung als auch dieRechte und Würde der Patientinnen und Patienten zu wahren.Im Rahmen der modernen Medizin und der zunehmenden Alterung der Gesellschaft miteiner älteren, multimorbiden Patientengruppe treten immer häufiger ethischeEntscheidungskonflikte auf. Diese betreffen vor allem schwierigeBehandlungssituationen, in denen unklar ist, ob (intensiv-)medizinischeMaßnahmen im Einklang mit den Wünschen der Patientinnen und Patienten stehen. Umsolche Herausforderungen zu adressieren, hat der RHÖN-KLINIKUM Campus BadNeustadt ein Klinisches Ethik-Komitee eingerichtet. Dieses Komitee soll künftigbei ethischen Fragestellungen im Klinikalltag beratend tätig werden und dieEntscheidungsfindung in medizinischen Grenzsituationen unterstützen. Ziel istes, ethische Grundsatzfragen zu klären, die Patientenversorgung nach höchstenethischen Standards zu gewährleisten und den Dialog zwischen den behandelndenTeams der verschiedenen Fachabteilungen zu fördern."Mit der Gründung des Ethik-Komitees möchten wir ein Forum schaffen, in demethische Fragestellungen sensibel und interdisziplinär beraten werden können.Die Arbeit des Komitees ist entscheidend, um sicherzustellen, dass dieheutzutage wichtige kritische Auseinandersetzung unseres täglichen Arbeitens undalle Entscheidungen, die das Leben von Patientinnen und Patienten betreffen, mitgrößtmöglicher Rücksichtnahme auf ihre persönlichen Werte und Wünsche getroffenwerden", erklärt Prof. Dr. Sebastian Kerber, Ärztlicher Direktor und Chefarztder Klinik für Kardiologie I am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Ethik in der PraxisDas Ethik-Komitee am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt bietet eine wertvolleUnterstützung bei komplexen ethischen Fragestellungen im Klinikalltag. Einzentrales Anliegen des Komitees ist es, die Wünsche von Patientinnen undPatienten zu respektieren, auch wenn diese nicht mehr in der Lage sind, sichselbst zu äußern. Das Komitee agiert als beratendes Gremium und steht allenKlinikbereichen zur Verfügung. Mitarbeitende, sowohl ärztliches als auchnicht-ärztliches Personal, können das Ethik-Komitee zu ethischen Fragestellungenauf den Normalstationen hinzuziehen. Auf den Intensivstationen und IntermediateCare Stationen (IMC) erfolgt die Einberufung des Komitees durch Anträge ausmindestens zwei patientennahen Berufsgruppen (z. B. ärztlich, pflegerisch,