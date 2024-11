Gesetzliche Vorgaben sorgen für Transparenz bei Lebensmittelverpackungen

Berlin (ots) - In der aktuellen Diskussion um sogenannte "Mogelpackungen" beiLebensmitteln weist der Lebensmittelverband Deutschland darauf hin, dass diegeltenden gesetzlichen Vorgaben Verbraucherinnen und Verbrauchern bereitsTransparenz und Klarheit bieten. Lebensmittelverpackungen unterliegen denVorschriften der Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) sowie derPreisangabenverordnung und gewährleisten so wichtige Kennzeichnungen für dieKonsumentinnen und Konsumenten.Nach der LMIV müssen vorverpackte Lebensmittel eine gut sichtbareNettofüllmengenangabe tragen, die angibt, wie viel tatsächlich enthalten ist.Nach der Preisangabenverordnung ist immer der Grundpreis anzugeben, der deutlichmacht, was ein Lebensmittel auch unabhängig von der konkreten Füllmenge"kostet", denn die Angabe ist immer bezogen auf ein Kilogramm/Liter bzw. 100Gramm/Milliliter. "Mit diesen Informationen können die Verbraucherinnen undVerbraucher Preise und Mengen unterschiedlicher Produkte immer verlässlichvergleichen", so Dr. Vanessa Kluge, Referentin für Lebensmittelrecht beimLebensmittelverband. Eine Veränderung bzw. ein Austausch von Zutaten, der beikrisenbedingter Rohstoffverknappung auch durchaus marktgetrieben sein kann, wirdzudem durch die Zutatenliste dargestellt. "Natürlich liegt es im Interesse derHersteller, das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu erhalten. Die Täuschungder Verbraucherinnen und Verbraucher ist im Übrigen immer verboten. Zusätzlichefreiwillige Hinweise auf veränderte Zutaten oder Mengen könnenselbstverständlich erfolgen und können auch als Wettbewerbsvorteil genutztwerden", betont Dr. Kluge.Alle Kennzeichnungselemente wie Mengenangaben werden durch dieLebensmittelüberwachung kontrolliert und auf ihre Richtigkeit geprüft. Darüberhinaus kann jeder Mitbewerber oder Verbraucherverband, der eine Verpackung fürirreführend hält, diese gerichtlich prüfen lassen. "Die rechtlichen Vorgaben undKontrollen sind so ausgelegt, dass sie Transparenz und Fairness im Marktsicherstellen", erklärt Dr. Kluge.Für weitere Informationen:Lebensmittelverband Deutschland e. V.ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-127mailto:struck@lebensmittelverband.dehttp://www.lebensmittelverband.dehttp://www.x.com/lmverbandhttps://bsky.app/profile/lebensmittelverband.dehttp://www.facebook.com/unserelebensmittelhttp://www.instagram.com/unserelebensmittelWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12796/5904815OTS: Lebensmittelverband Deutschland e. V.