00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

München (ots) - Moderation: Louis Klamroth



Das Thema:



Ampel weg, Probleme bleiben - wie geht ein Neuanfang?



Die Gäste:



Matthias Miersch (SPD, Generalsekretär)





Wolfgang Kubicki (FDP, Bundestagsvizepräsident)Dorothee Bär (CSU, stellvertretende Parteivorsitzende)Robin Alexander (stellvertretender Chefredakteur von "Welt" und "Welt amSonntag")Christina Böhm (Geschäftsführerin eines Malereibetriebs)Marcel Fratzscher (Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)Stefan Schulz (Podcaster "Die Neuen Zwanziger" und Soziologe)Nach dem Scheitern der Ampel-Koalition fragen sich alle: Wie geht´s jetztweiter, wird´s jetzt besser? Gibt es Neuwahlen erst im März oder doch schonfrüher, was auch zwei Drittel der Deutschen fordern? Und bis dahin - was bringtdie neue rot-grüne Minderheitsregierung unter Bundeskanzler Scholz zustande, wieverhält sich die Union, was wird für einen wirtschaftlichen Aufschwung getan?Am Mittwoch finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von LouisKlamroth kommentierten und durch redaktionelle Inhalte ergänzten Highlights derSendung.