ATX geht mit Verlusten ins Wochenende

Auf Wochensicht blieb dem ATX ein Plus von 0,6 Prozent - und diese Woche verlief ereignisreich. Am Mittwoch hatte der Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl mit der Aussicht auf protektionistische Maßnahmen durch die USA die Kurse belastet, am Donnerstag konnten sich die Märkte dann wieder erholen. Außerdem fiel an diesem Tag nach Börsenschluss in Europa die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed - diese hatte ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Bankvolkswirte hatten dies überwiegend erwartet.

Zum Wochenausklang überraschten Zahlen aus den USA: Dort hat sich die Stimmung der Verbraucher im November stärker aufgehellt als erwartet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 73,0 Punkte. Volkswirte hatten mit 71,0 Punkten gerechnet. Die US-Amerikaner bewerten ihre Lage zwar etwas schlechter als im Oktober, schauen aber optimistischer auf die Aussichten für die nächsten Monate.

Am Wiener Aktienmarkt verlief das Geschäft am Freitag ruhig, auch die Berichtssaison legte eine Pause ein. Neuigkeiten gab es von Palfinger . Der Kranhersteller plant einen zweiten Produktionsstandort in Slowenien. Das Unternehmen, das bereits ein Werk in Maribor betreibt, soll bis zu 70 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte in der Kleinstadt Ormo im Nordosten des Landes investieren. Die Palfinger-Aktien gewannen 1 Prozent.

Von Analystenseite kam eine Meldung zu Lenzing: Die Berenberg Bank senkte ihr Kursziel für die Aktien nach den jüngsten Ergebnissen zum dritten Quartal von 34,0 auf 32,0 Euro. Die Bewertung "Hold" wurde beibehalten. Die Papiere des Faserherstellers rutschten um 4,6 Prozent auf 30,30 Euro ab.

Bei den Bankaktien ging es mehrheitlich nach unten, Erste Group konnten allerdings ein kleines Plus von 0,1 Prozent ins Wochenende mitnehmen. Bawag fielen hingegen um 0,4 Prozent, Raiffeisen Bank International sogar um 1,7 Prozent.

Ölwerte mussten Einbußen hinnehmen. Die Papiere der OMV schlossen 0,6 Prozent tiefer, Schoeller-Bleckmann verloren 2,1 Prozent. Versorgeraktien legten hingegen zu. Verbund und EVN kletterten jeweils um 0,4 Prozent./kat/ste/APA/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 53,32 auf Tradegate (08. November 2024, 18:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -1,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,56 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 12,31 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1200 %.