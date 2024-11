Boom vs Bodenlos bei: BASF, Dt. Bank, Pinterest, Qualcomm, Bitcoin, Ferrari & Co In unserer heutigen Ausgabe widmen wir uns diversen Aktien und prüfen aus unserer Sicht, ob wir hier einen möglichen Boom oder eine bodenlose Aktie sehen. Wir beleuchten aus fundamentaler und technischer Sicht, worauf es für Trader und Investoren zu achten gilt.